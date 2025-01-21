В 2024 году Свердловская магистраль увеличила объем перевозок грузов на экспорт на 5,5%

13:14

Со станций Свердловской магистрали в направлении морских портов и сухопутных погранпереходов в 2024 году отправлено 30,2 млн тонн различных грузов, что на 5,5% больше, чем в предыдущем году. Доля экспорта в общей погрузке СвЖД составила 22%.

В структуре экспортного грузопотока доля химических и минеральных удобрений составила 45%, нефти и нефтепродуктов – 27%, грузов в контейнерах – 10%, черных металлов – 7%, кокса – 3%, леса и пиломатериалов – 3%, химикатов – 2%, прочих грузов – 3%.

Основным направлением экспорта является Китай и страны Юго-Восточной Азии. В настоящее время перевозки осуществляются через сухопутные погранпереходы в России (Забайкальск, Наушки, Гродеково) и Казахстане (Достык, Алтынколь), а также через дальневосточные припортовые станции: Владивосток, Находка, Мыс Астафьева и др. При этом объемы отправок грузов на экспорт через порты Северо-Запада (станции Автово, Лужская) и Азово-Черноморского бассейна (станции Новороссийск, Туапсе, Темрюк) также увеличились.

Растет интерес со стороны предприятий к международному транспортному коридору «Север – Юг». В настоящее время действуют 3 основных маршрута: западный (через Азербайджан), транскаспийский (по Каспийскому морю) и восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). В 2024 году выросли экспортные отправки со Свердловской магистрали через пограничные и припортовые станции Самур, Порт Оля, Трусово: в Грузию – почти в 2 раза (к 2023 году), в Иран – в 1,4 раза, Турцию – в 1,8 раза, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.