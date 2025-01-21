Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В прошлом году Горьковская железная дорога перевезла 4,6 тыс. питомцев без сопровождения владельцев

2025-01-21 12:37
В 2024 году услугой по перевозке домашних животных без сопровождения владельцев в поездах дальнего следования, курсирующих по Горьковской железной дороге, воспользовались 4,6 тыс. человек.

Больше всего питомцев отправляли из Нижнего Новгорода (1184 животных), Кирова (845), Казани (708), Ижевска (608) и Чебоксар (249).

Чаще всего в поездку под присмотром проводников хозяева отправляли собак и кошек. Отметим, что пассажирами поездов также становились хорьки, ящерицы и аквариумные рыбки.

К перевозке допускаются домашние (комнатные) здоровые животные из категорий, разрешенных для перевозки в поездах дальнего следования. Перевозочный документ оформляется в специализированных багажных кассах. В течение всей поездки питомцы находятся в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. У них есть доступ к еде, воде и лотку.

Вместе с животными необходимо отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки присматривают проводники пассажирских вагонов.

С подробной информацией о правилах предоставления услуги можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

