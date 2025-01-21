В 2024 году на Северной железной дороге зарегистрировано 37 случаев вандализма

12:13

На Северной железной дороге по итогам 2024 года зарегистрировано 37 правонарушений с признаками вандализма. Общая сумма нанесенного ущерба составила 257 тыс. рублей. В 2023 году было зарегистрировано 23 подобных факта.

С января по декабрь отмечено 11 фактов нанесения граффити на подвижной состав и объекты инфраструктуры: 9 эпизодов произошли в Ярославской области, по одному факту зафиксировано в Костромской и Ивановской областях. В 7 случаях возбуждены уголовные дела. Так, 7 сентября 2024 года на железнодорожных путях станции Ярославль-Главный охранник обнаружил на двух электропоездах рисунки краской. Сумма ущерба превысила 17 тыс. рублей. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Вандалы наносили посторонние надписи и на железнодорожные объекты и ограждения станций: 2 случая – в Ярославской области, по одному – в Архангельской области и Республике Коми; 1 правонарушитель задержан. Также в течение 2024 года произошло 7 случаев обкидывания камнями подвижного состава: 6 из них произошли в Ярославской области, 1 – в Архангельской.

Отмечено 15 фактов повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры. В частности, 29 октября 2024 года на станции Рыбинск-Товарный обнаружены разбитые линзы на 3 маневровых светофорах. Сумма ущерба составила 18,5 тыс. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Северная железная дорога предупреждает, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта ставит под угрозу безопасность движения поездов и влечет как административную, так и уголовную ответственность. В 2024 году профильным комитетом Государственной думы Российской Федерации поддержано наложение штрафа за повреждения ограждений железнодорожных путей в размере от 1 до 3 тыс. рублей (в настоящее время за указанные правонарушения действуют штрафы от 300 до 500 рублей), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.