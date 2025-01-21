Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Северной железной дороге зарегистрировано 37 случаев вандализма

2025-01-21 12:13
В 2024 году на Северной железной дороге зарегистрировано 37 случаев вандализма
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железной дороге по итогам 2024 года зарегистрировано 37 правонарушений с признаками вандализма. Общая сумма нанесенного ущерба составила 257 тыс. рублей. В 2023 году было зарегистрировано 23 подобных факта.

С января по декабрь отмечено 11 фактов нанесения граффити на подвижной состав и объекты инфраструктуры: 9 эпизодов произошли в Ярославской области, по одному факту зафиксировано в Костромской и Ивановской областях. В 7 случаях возбуждены уголовные дела. Так, 7 сентября 2024 года на железнодорожных путях станции Ярославль-Главный охранник обнаружил на двух электропоездах рисунки краской. Сумма ущерба превысила 17 тыс. рублей. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Вандалы наносили посторонние надписи и на железнодорожные объекты и ограждения станций: 2 случая – в Ярославской области, по одному – в Архангельской области и Республике Коми; 1 правонарушитель задержан. Также в течение 2024 года произошло 7 случаев обкидывания камнями подвижного состава: 6 из них произошли в Ярославской области, 1 – в Архангельской.

Отмечено 15 фактов повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры. В частности, 29 октября 2024 года на станции Рыбинск-Товарный обнаружены разбитые линзы на 3 маневровых светофорах. Сумма ущерба составила 18,5 тыс. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Северная железная дорога предупреждает, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта ставит под угрозу безопасность движения поездов и влечет как административную, так и уголовную ответственность. В 2024 году профильным комитетом Государственной думы Российской Федерации поддержано наложение штрафа за повреждения ограждений железнодорожных путей в размере от 1 до 3 тыс. рублей (в настоящее время за указанные правонарушения действуют штрафы от 300 до 500 рублей), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru