За 2024 год ОАО «РЖД» перечислило в бюджеты субъектов РФ в границах Октябрьской железной дороги 16 млрд рублей

11:45

По итогам 2024 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила 16 млрд рублей.

Налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 4,4 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области перечислено 4,9 млрд рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелии составила 2,1 млрд рублей, Тверской области – 1,6 млрд рублей, Мурманской области – 1,4 млрд рублей, Новгородской области – 890 млн рублей, Псковской области – 735 млн рублей.

ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.