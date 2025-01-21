РЖД и Желдорреммаш заключили 10-летний контракт на ремонт локомотивов

11:30

ОАО «РЖД» и АО «Желдорреммаш» подписали договор на обслуживание тягового подвижного состава на период с 2025 по 2034 годы. Это первый контракт, заключенный между сторонами на столь продолжительный период.

Документ гарантирует РЖД своевременное получение исправного тягового подвижного состава, а Желдорреммашу – прогнозируемый объем работ и производственную загрузку заводов компании на десятилетний срок.

Договор подписали заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Дирекции тяги Дмитрий Пегов и генеральный директор АО «Желдорреммаш» Александр Маврин.

«Потребность РЖД в проведении среднего и капитального ремонта локомотивов составляет около 4 тыс. секций в год. Такой объем работ должен сопровождаться развитием соответствующих мощностей и компетенций у наших партнеров, осуществляющих сервисное обслуживание подвижного состава. Десятилетний договор будет гарантом содержания парка локомотивов в технически исправном состоянии для обеспечения надежности перевозочного процесса в долгосрочной перспективе», – отметил Дмитрий Пегов.

«Мы высоко ценим наше стратегическое сотрудничество с Российскими железными дорогами. Главным результатом достигнутого соглашения станет, прежде всего, возможность устойчивого развития компании для удовлетворения всех потребностей нашего ключевого заказчика», – отметил Александр Маврин.

Долгосрочный договор станет надежной основой для реализации стратегии развития и инвестиционной программы Желдорреммаша, направленных на наращивание мощностей по ремонту тягового подвижного состава, техническое перевооружение производства заводов компании, создание высокотехнологичных центров компетенций и повышение производительности труда.