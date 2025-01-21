Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 2 тыс. работников Юго-Восточной железной дороги присоединились к добровольческому движению в 2024 году

2025-01-21 11:01
Более 2 тыс. работников Юго-Восточной железной дороги стали волонтерами в 2024 году. Количество зарегистрированных добровольцев на магистрали – более 5,8 тыс. человек, что составляет 19% от общего числа сотрудников. В настоящее время на магистрали действуют 12 волонтерских отрядов.

В минувшем году корпоративные волонтеры организовали и провели около 570 различных мероприятий в границах ЮВЖД. Основные направления работы:

  • помощь пожилым людям и детям;
  • благотворительные акции;
  • сохранение исторического наследия;
  • профилактика травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры;
  • организация курсов компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров-железнодорожников;
  • донорство;
  • охрана окружающей среды;
  • защита бездомных животных;
  • пропаганда здорового образа жизни;
  • реализация культурных и образовательных проектов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
