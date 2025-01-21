Более 2 тыс. работников Юго-Восточной железной дороги присоединились к добровольческому движению в 2024 году

Более 2 тыс. работников Юго-Восточной железной дороги присоединились к добровольческому движению в 2024 году

11:01

Более 2 тыс. работников Юго-Восточной железной дороги стали волонтерами в 2024 году. Количество зарегистрированных добровольцев на магистрали – более 5,8 тыс. человек, что составляет 19% от общего числа сотрудников. В настоящее время на магистрали действуют 12 волонтерских отрядов.

В минувшем году корпоративные волонтеры организовали и провели около 570 различных мероприятий в границах ЮВЖД. Основные направления работы: