В 2024 году на Северо-Кавказской железной дороге с применением электронной подписи оформлено около 6,5 млн перевозочных документов

В 2024 году на Северо-Кавказской железной дороге с применением электронной подписи оформлено около 6,5 млн перевозочных документов

10:36

На Северо-Кавказской железной дороге уровень дистанционного оформления перевозочных документов по итогам прошлого года достиг 92%. Это на 1% больше, чем было зафиксировано в 2023 году.

С применением электронной подписи клиентами ОАО «РЖД» было зарегистрировано около 6,5 млн документов.

В числе документов, наиболее часто оформляемых через автоматизированную систему «ЭТРАН» («Электронная транспортная накладная»), – транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ и счета-фактуры.

Для онлайн-заказа услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминально-складские услуги, функционирует электронная торговая площадка «Грузовые перевозки».

По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями по порядку организации работы через удаленный доступ, клиенты могут обратиться по телефону 8 (800) 755-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.