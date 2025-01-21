Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург по железной дороге отправились более 1,5 млн человек

2025-01-21 10:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Поездами дальнего следования, которые курсируют по Горьковской железной дороге из столицы Приволжья в Москву и Санкт-Петербург, в 2024 году воспользовались более 1,5 млн пассажиров. Это на 7% больше, чем за 2023 год.

Так, пассажирами поездов из Нижнего Новгорода в Москву в прошлом году стали более 1,4 млн человек (+6,3% к 2023 году), в Санкт-Петербург отправлено более 133 тыс. пассажиров (+2,8%).

Положительная динамика в перевозке пассажиров в поездах дальнего следования сохраняется и из других крупных городов, через которые проходит Горьковская магистраль. Так, из Казани в Москву и Санкт-Петербург перевезено 636 тыс. человек, это на 11% больше, чем за предыдущий год, в том числе из столицы Татарстана в Москву – 572,2 тыс. (+8,4%), в Санкт-Петербург – 64 тыс. (+19,5%).

Поезда дальнего следования из Кирова в Москву и Санкт-Петербург в прошлом году перевезли 335 тыс. пассажиров (+5%), в том числе в сообщении с Москвой – 282 тыс. (+3,1%), с Санкт-Петербургом – 53,3 тыс. (+9,4%).

Из столицы Удмуртии в Москву и Санкт-Петербург перевезено около 162 тыс. человек, это на 13% больше, чем за 2023 год, в том числе из Ижевска в Москву – почти 136 тыс. человек (+12%), в Санкт-Петербург – 26 тыс. (+4,4%).

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

