В 2024 году объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на Восточно-Сибирской железной дороге вырос на 22,8%

2025-01-21 09:22
В 2024 году на Восточно-Сибирской железной дороге объем закупок, осуществляемых исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), составил 973,4 млн рублей, что на 22,8% больше, чем за предыдущий год.

Общая сумма заключенных договоров с МСП, которые осуществляют свою деятельность в зоне Байкало-Амурской магистрали, составила свыше 360 млн рублей.

ОАО «РЖД» проводит планомерную работу, направленную на повышение доступности закупок для предприятий малого и среднего бизнеса. Специалисты Восточно-Сибирской железной дороги совместно с представителями АО «Корпорация «МСП» регулярно проводят обучающие семинары по информированию участников рынка о закупочной деятельности и поддержке субъектов МСП, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

