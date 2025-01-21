Спрос на услугу доставки малогабаритных посылок от вокзала к вокзалу на Забайкальской железной дороге в 2024 году вырос на 8,4%

В 2024 году на Забайкальской железной дороге по схеме «От вокзала к вокзалу» было отправлено и получено более 12,9 тыс. малогабаритных посылок, бандеролей и писем, что на 8,4% больше, чем за 2023 год.

Наибольшим спросом сервис пользуется на железнодорожных вокзалах станций Чита-2 (4,3 тыс. отправлений, +16,1% к 2023 году), Благовещенск (4 тыс., +27,6%), Белогорск (986, -10,9%).

В октябре – декабре прошлого года на ЗабЖД было доставлено и отправлено 3,6 тыс. малогабаритных посылок (+10,8% к аналогичному периоду прошлого года). Из Читы осуществлено 1,5 тыс. отправлений (+51,2%), из Благовещенска – 1,05 тыс. (+18,4%), из Белогорска – 290 (-5,2%).

Пункты приема-выдачи малогабаритных посылок и корреспонденции работают на 16 вокзальных комплексах ЗабЖД в Забайкальском крае и Амурской области.

По условиям предоставления сервиса вес посылки не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – не более 150 см. Экспресс-доставка позволяет отправить корреспонденцию в 348 городов страны. Стоимость отправки – от 650 рублей. Она рассчитывается в зависимости от веса посылки и конкретного вокзала, на который ее необходимо доставить.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте https://www.ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.