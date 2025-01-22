Перевозки удобрений на Свердловской железной дороге достигли исторического максимума в 2024 году

17:05

В 2024 году погрузка химических и минеральных удобрений на Свердловской магистрали достигла исторического максимума и составила 18,4 млн тонн. Это на 20% больше, чем за 2023 год. Увеличение перевозок отмечается на фоне растущего спроса на удобрения на мировом рынке и потребностей предприятий отечественного агропромышленного комплекса.

Экспортные отправки удобрений через порты Северо-Запада, Азово-Черноморского бассейна, Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы увеличились на 22,9% (отправлено 14 млн тонн). Внутри страны перевезено 4,4 млн тонн (+12,5% к 2023 году).

В 1,3 раза в 2024 году на СвЖД вырос объем перевозок удобрений в контейнерах – погружено 294 тыс. тонн.

В число лидеров по отправке химических и минеральных удобрений на сети российских железных дорог входят предприятия Пермского края, основные станции погрузки – Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.