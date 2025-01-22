Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый электропоезд Екатеринбург – Бокситы за первый месяц курсирования перевез почти 33 тыс. пассажиров

2025-01-22 15:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый пригородный электропоезд «Финист» сообщением Екатеринбург – Бокситы (Североуральск), который начал курсировать с 15 декабря 2024 года, показал высокую востребованность у пассажиров и за первый месяц перевез 32,7 тыс. человек. Это больше, чем все население Североуральска: в городе проживают 24 тыс. человек.

Эта комфортабельная электричка стала второй на маршруте, соединяющем населенные пункты севера Свердловской области со столицей Урала. Теперь поезда Екатеринбург – Бокситы отправляются дважды в день (время местное): из Екатеринбурга – в 16:00 и 17:24 (новый), со станции Бокситы – в 01:21 (новый) и 04:27.

Заполняемость состава в дни пикового спроса достигает 100% (и более – с учетом посадки/высадки пассажиров на промежуточных станциях). Поезд делает остановки на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва, Дровяное, Серов, Красный Железняк, Краснотурьинская, Лесная Волчанка.

Напомним: Екатеринбург – Бокситы является самым протяженным маршрутом в пригородном сообщении в России (479 км). Благодаря запуску пригородных поездов на этом направлении с января 2023 года жители севера Свердловской области получили регулярное скоростное железнодорожное сообщение со столицей Урала. Сначала перевозки выполняли «Ласточки», с 2024 года им на замену вышли современные отечественные электропоезда «Финист». В целом, за 2 года курсирования на этом направлении «Ласточки» и «Финисты» перевезли 700 тыс. пассажиров.

Стоимость проезда по маршруту Екатеринбург – Бокситы по полному тарифу составляет 1231 рубль. Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе скидка 50% в учебный период для студентов и школьников.

Приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании и в пригородных кассах. Продажи начинаются за 10 дней до даты отправления поезда. Билеты продаются с указанием мест. Для их оформления и при посадке в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а для льготников – также документ, подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

