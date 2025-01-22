Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество перевезенных пригородными поездами пассажиров в Башкирии в 2024 году увеличилось на 23%

2025-01-22 15:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году пригородными поездами в Башкирии перевезено свыше 5,4 млн пассажиров, что на 23% больше, чем за 2023 год.

Таких результатов удалось достичь благодаря совместной работе Куйбышевской железной дороги, АО «Башкортостанская ППК» и правительства Республики Башкортостан по обновлению подвижного состава, запуску новых транспортных продуктов и формированию гибкой тарифной политики.

Перевозки на внутриреспубликанских маршрутах выросли за счет запуска самых современных скоростных составов «Орлан», «Ласточка» и «Финист» на наиболее популярных направлениях.

За последние 5 лет обновлено 70% подвижного состава, курсирующего в республике: жителей республики ежедневно обслуживают 88 новых вагонов. Омоложение парка позволило сократить средний возраст подвижного состава с 16 до 6 лет.

Проведена масштабная работа по развитию проекта «Уфимская городская электричка». В начале 2024 года по маршруту Дёма – Шакша проекта «Городская электричка» курсировал 21 пригородный поезд. В связи с закрытием в июле Шакшинского моста было назначено 10 дополнительных электричек и увеличена составность. Интервал в утренние и вечерние часы пик составлял 30 минут. В маршрутной сети текущего года сохранены все дополнительные поезда, назначенные на период закрытия Шакшинского моста. В настоящее время в формате городской электрички курсируют 52 пригородных поезда.

Отдельное внимание уделяется и развитию дополнительных сервисов в пути следования для пассажиров. Так, на ряде ключевых направлений пассажирам доступны услуги «Wi-Fi на борту» и «Буфет на борту», организованы детские уголки и мини-библиотеки.

Кроме того, при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам впервые на сети железных дорог России проработан вопрос об установлении специального тарифа (исключительно на территории Башкирии), позволяющего сэкономить до 15% от стоимости проезда при условии оформления проездного документа через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

