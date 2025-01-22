Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги в 2024 году снизилось более чем в 2 раза

15:18

Количество нарушений водителями автомобилей правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в 2024 году сократилось более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом. Так, за этот период зафиксировано 258 случаев.

При этом в 2024 году на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 18 столкновений автомобилей с поездами. В происшествиях пострадали 20 человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности.

Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За 2024 год совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено свыше 2 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили более 253 тыс. автомобилистам.

Горьковская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.