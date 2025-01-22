Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2024 году снизилось на 24%

2025-01-22 14:26
Количество ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2024 году снизилось на 24%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по декабрь 2024 года зафиксировано снижение происшествий с участием автотранспорта на территории Октябрьской магистрали: произошло 14 ДТП, что на 24% ниже, чем в 2023 году.

Все происшествия стали следствием нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей. В результате ДТП погибли 6 человек, в том числе двое детей.

Отметим, что инциденты стали причиной сбоя в графике движения поездов.

Железнодорожники Октябрьской магистрали уделяют пристальное внимание профилактике ДТП на переездах. Кроме ремонтов переездов, оснащения их техническими устройствами безопасности, сотрудники хозяйства пути следят за соблюдением условий эксплуатации железнодорожных переездов. В прошлом году было обновлено свыше 1 тыс. предупреждающих знаков, более чем на 300 переездах заменены направляющие столбики, для улучшения видимости в зоне пересечения железной и автодороги почти 470 переездов освобождены от мешающей обзору растительности.

Октябрьская железная дорога напоминает: соблюдайте ПДД, внимательно следите за сигналами светофора, изучите порядок действий по эвакуации пассажиров и автомобиля при внезапной остановке в зоне переезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

