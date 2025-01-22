По итогам 2024 года перевозки в рамках предоставления услуги «Грузовой экспресс» на Северо-Кавказской магистрали выросли на 17%

В прошедшем году в рамках предоставления услуги «Грузовой экспресс» со станций Северо-Кавказской железной дороги отправлено 665 тыс. тонн грузов. Это на 17% больше, чем в 2023 году.

В общей сложности, в прошлом году на СКЖД отправлено 332 «грузовых экспресса». Они курсировали на направлениях Невинномысская (Ставропольский край) – Белореченская (Краснодарский край), Ростов-Товарный – Клещиха (Новосибирск), Кизил-Юрт (Дагестан) – Кутум (Астрахань), Кизил-Юрт – Астрахань-2; Ипатово, Дивное, Расшеватка (Ставропольский край) – Новороссийск; Волгодонская, Миллерово, Сальск, Зимовники, Ремонтная (Ростовская область) – Новороссийск.

Среди перевезенных грузов – строительные, зерновые, химические, а также контейнеры с продуктами питания и промтоварами.

Отметим, что «грузовые экспрессы» в последние годы набирают популярность у клиентов Северо-Кавказской железной дороги. Так, в 2023 году было перевезено 570 тыс. тонн грузов, в 2022 году – 380 тыс., а в 2021 – 217 тыс. тонн. Таким образом, за 4 года перевозки в рамках предоставления данной услуги выросли втрое.

Напомним, что услуга «Грузовой экспресс» заключается в резервировании вагонов в составе ускоренного маршрутного поезда с возможностью включения различного подвижного состава с грузом, который доставляется по расписанию, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.