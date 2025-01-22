Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

По итогам 2024 года перевозки в рамках предоставления услуги «Грузовой экспресс» на Северо-Кавказской магистрали выросли на 17%

2025-01-22 13:06
По итогам 2024 года перевозки в рамках предоставления услуги «Грузовой экспресс» на Северо-Кавказской магистрали выросли на 17%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В прошедшем году в рамках предоставления услуги «Грузовой экспресс» со станций Северо-Кавказской железной дороги отправлено 665 тыс. тонн грузов. Это на 17% больше, чем в 2023 году.

В общей сложности, в прошлом году на СКЖД отправлено 332 «грузовых экспресса». Они курсировали на направлениях Невинномысская (Ставропольский край) – Белореченская (Краснодарский край), Ростов-Товарный – Клещиха (Новосибирск), Кизил-Юрт (Дагестан) – Кутум (Астрахань), Кизил-Юрт – Астрахань-2; Ипатово, Дивное, Расшеватка (Ставропольский край) – Новороссийск; Волгодонская, Миллерово, Сальск, Зимовники, Ремонтная (Ростовская область) – Новороссийск.

Среди перевезенных грузов – строительные, зерновые, химические, а также контейнеры с продуктами питания и промтоварами.

Отметим, что «грузовые экспрессы» в последние годы набирают популярность у клиентов Северо-Кавказской железной дороги. Так, в 2023 году было перевезено 570 тыс. тонн грузов, в 2022 году – 380 тыс., а в 2021 – 217 тыс. тонн. Таким образом, за 4 года перевозки в рамках предоставления данной услуги выросли втрое.

Напомним, что услуга «Грузовой экспресс» заключается в резервировании вагонов в составе ускоренного маршрутного поезда с возможностью включения различного подвижного состава с грузом, который доставляется по расписанию, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru