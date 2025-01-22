Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первые в 2025 году рейды по профилактике ДТП на железнодорожных переездах пройдут в Калининградской области 23 января

2025-01-22 12:37
Первые в 2025 году рейды по профилактике ДТП на железнодорожных переездах пройдут в Калининградской области 23 января
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 января 2025 года на 36 железнодорожных переездах Калининградской области пройдут совместные с Госавтоинспекцией рейды по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Профилактическими мероприятиями будут охвачены все 18 городов и районов области.

Рейды проводятся в Калининградской области регулярно в целях снижения нарушений автомобилистами правил дорожного движения и предотвращения ДТП. Всего в прошлом году железнодорожники совместно с инспекторами ГАИ провели 216 рейдов, по итогам которых было составлено 249 административных материалов. Профилактическая работа способствовала снижению до минимума количества столкновений подвижного состава с автомобилями. Так, в 2024 году на полигоне Калининградской железной дороги произошло 1 ДТП. 25 августа 2024 года водитель легкового автомобиля, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на переезд и столкнулся с рельсовым автобусом.

Меры по обеспечению безопасности принимаются также со стороны магистрали. В прошлом году железнодорожники выполнили капитальный ремонт трех переездов на участках Кутузово – Рябиновка, Калининград – Полесск и на улице Габайдулина областного центра. На 22 переездах провели ямочный ремонт, на 17 – асфальтировку, на 14 переездах заменили резинокордовое покрытие.

Калининградские железнодорожники напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил движения через пути, особенно в период сложных погодных условий, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru