Первые в 2025 году рейды по профилактике ДТП на железнодорожных переездах пройдут в Калининградской области 23 января

12:37

23 января 2025 года на 36 железнодорожных переездах Калининградской области пройдут совместные с Госавтоинспекцией рейды по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Профилактическими мероприятиями будут охвачены все 18 городов и районов области.

Рейды проводятся в Калининградской области регулярно в целях снижения нарушений автомобилистами правил дорожного движения и предотвращения ДТП. Всего в прошлом году железнодорожники совместно с инспекторами ГАИ провели 216 рейдов, по итогам которых было составлено 249 административных материалов. Профилактическая работа способствовала снижению до минимума количества столкновений подвижного состава с автомобилями. Так, в 2024 году на полигоне Калининградской железной дороги произошло 1 ДТП. 25 августа 2024 года водитель легкового автомобиля, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на переезд и столкнулся с рельсовым автобусом.

Меры по обеспечению безопасности принимаются также со стороны магистрали. В прошлом году железнодорожники выполнили капитальный ремонт трех переездов на участках Кутузово – Рябиновка, Калининград – Полесск и на улице Габайдулина областного центра. На 22 переездах провели ямочный ремонт, на 17 – асфальтировку, на 14 переездах заменили резинокордовое покрытие.

Калининградские железнодорожники напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил движения через пути, особенно в период сложных погодных условий, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.