В 2024 году поездами из Нижнего Новгорода на Юг России отправились почти 73 тыс. человек

2025-01-22 11:55
Поездами дальнего следования, которые курсируют по Горьковской железной дороге в направлении южных курортов России из Нижнего Новгорода, в 2024 году воспользовались около 73 тыс. пассажиров. Это на 9% больше, чем за 2023 год.

Между столицей Приволжья и югом России курсирует 9 прямых и транзитных составов.

Положительная динамика в перевозке пассажиров в поездах дальнего следования сохраняется и из других крупных городов, через которые проходит Горьковская магистраль. Так, из Казани на Юг России отправились 69,8 тыс. пассажиров. Это на 14,2% больше, чем за предыдущий год.

Столицу Татарстана и южные курорты страны связывают 17 прямых и транзитных составов.

Поезда дальнего следования из Ижевска в направлении южных курортов в 2024 году перевезли 43,5 тыс. пассажиров (+12,7%). Между столицей Удмуртии и югом России курсируют 7 прямых и транзитных составов. Из Кирова по таким маршрутам отправились 33,9 тыс. пассажиров. (+5%). Город на Вятке и южные курорты связывают 5 прямых и транзитных составов.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

