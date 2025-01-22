Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на вокзалах Октябрьской железной дороги собрано около 635 тыс. алюминиевых банок и пластиковых бутылок

2025-01-22 11:34
За 2024 год пассажиры сдали в фандоматы около 635 тыс. алюминиевой и пластиковой тары. Больше всего вторсырья приняли автоматы на вокзале в Выборге, где было сдано порядка 142,2 тыс. единиц, и на Ленинградском вокзале в Москве – 105,2 тыс. банок и бутылок.

Фандоматы – роботизированные автоматы по приему использованной пластиковой и алюминиевой упаковки – расположены в залах ожидания Московского, Финляндского, Балтийского, Витебского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербурга и на Ленинградском вокзале в Москве. Специальные установки также размещены на вокзалах в Выборге, Мурманске, Твери, Петрозаводске и Бологом.

Всего на вокзалах ОЖД расположено 17 таких аппаратов. Первый роботизированный аппарат для приема использованной пластиковой и алюминиевой упаковки появился на Ленинградском вокзале в 2021 году.

Все собранное вторичное сырье направляется на специализированные предприятия, где их сортируют и перерабатывают, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

