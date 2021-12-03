Видеоконсультация на русском жестовом языке стала доступна на сайте ЖД для инвалидов по слуху

10:14

Специально к Международному дню инвалидов холдинг «ЖД» на своем сайте в разделе «Маломобильные пассажиры» запустил новый сервис для пассажиров из числа инвалидов по слуху – видеоконсультацию на русском жестовом языке.

Оператор поможет подобрать удобный поезд, ответить на дополнительные вопросы. Если у пассажира возникнут проблемы с заполнением заявки на услуги, в режиме совместного использования экрана ему помогут с вводом текста и управлением мышью при выборе необходимых опций.

Повышение комфорта и улучшение сервиса в поездах и на вокзалах для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – одна из первоочередных задач холдинга «ЖД». С начала 2021 года железнодорожный транспорт выбрали более 193 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на перевозки в специализированных купе вырос на 9%. Поездами «Сапсан» с начала 2021 года перевезено почти 21 тыс. маломобильных пассажиров, что на 38% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Увеличению количества пассажиров способствуют комфортные и доступные условия проезда. При покупке билетов в специализированные купе поездов дальнего следования установлена скидка в размере 50%, на специализированные места поездов «Сапсан» – 40%. Участникам программы лояльности «ЖД Бонус» из числа инвалидов I группы и их сопровождающим также предоставляется скидка 50% – на места в вагоне СВ и 55% – на места в купейном вагоне поездов дальнего следования АО «ФПК».

В текущем году стала возможной покупка билетов на места для инвалидов и их сопровождающих на обновленной версии официального сайта компании. Билеты оформляются на основании сведений федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

В Центре содействия мобильности ОАО «ЖД» маломобильные пассажиры могут оформить заявку на предоставление бесплатных услуг помощи и сопровождения: пассажира встретят на вокзале, предоставят парковочное место, сопроводят по основным функциональным зонам, окажут помощь при посадке-высадке в поезд и перемещении багажа, при необходимости предоставят кресло-коляску или носилки.

Ежегодно увеличивается количество вагонов с купе, оборудованными для проезда маломобильных граждан. Всего в настоящее время в поездах формирования АО «ФПК» курсирует 1045 таких вагонов, а к концу текущего года их количество планируется увеличить до 1070 единиц. Специализированные места для проезда инвалидов-колясочников предусмотрены и в поездах «Сапсан» (места №№ 059 и 060 в вагонах №№ 6 и 16).