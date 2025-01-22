ОАО «РЖД» обеспечило рекордную погрузку удобрений в 2024 году

11:00

В 2024 году на сети ОАО «РЖД» погружено 67,7 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 6,2% больше, чем за предыдущий год, и на 4,2% выше прошлого рекорда 2021 года.

Наибольшие объемы были отправлены из Пермского края (18,4 млн тонн, +20%), Мурманской (14,9 млн тонн, +4,2%) и Новгородской (5,3 млн тонн, +8,3%) областей.

На экспорт перевезено 36,2 млн тонн, что на 18% превышает показатель 2023 года, в том числе 30,6 млн тонн (+23%) – в направлении портов: Северо-Запада (26,5 млн тонн, +25,5%), Юга (4 млн тонн, +7,3%) и Дальнего Востока (163,2 тыс. тонн, рост в 1,7 раза).

Погрузка удобрений в декабре 2024 года составила 6,1 млн тонн (+6%).