В 2024 году услугой сопровождения на вокзалах Московской железной дороги воспользовалось более 98 тыс. маломобильных пассажиров

В 2024 году услугой сопровождения на вокзалах Московской железной дороги воспользовалось более 98 тыс. маломобильных пассажиров

10:33

В 2024 году на вокзалах МЖД услугой помощи и сопровождения воспользовались 98,3 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 18,3% больше, чем в 2023 году.

Эта услуга предоставляется на всех столичных вокзальных комплексах, а также на вокзалах крупных региональных центров – Брянск-Орловский, Калуга-1, Курск, Орел, Рязань-1 и Рязань-2, Смоленск и Тула-1. Наиболее востребованной услуга сопровождения была на Казанском вокзале, где ее получили 40,7 тыс. пассажиров, на Павелецком – 16,5 тыс., Ярославском – 12,5 тыс.

В 2024 году были открыты зоны ожидания для комфортного пребывания маломобильных пассажиров на станциях Брянск-Орловский, Вязьма, Курск и Орел. В них предусмотрены места для кресел-колясок, установлены скамейки для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, размещены мягкие диваны и журнальные столики, для собак-проводников отведены специальные места. Для слабослышащих путешественников работает индукционный контур. Кроме того, они оборудованы розетками для подзарядки гаджетов и дополнительным информационным табло с расписанием движения поездов.

Услуга сопровождения и помощи для маломобильных пассажиров на вокзалах предоставляется Центром содействия мобильности ОАО «РЖД».

Подать заявку можно не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки по телефону 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.