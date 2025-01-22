Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Выставка «Фронтовой рисунок. Графика Петра Кривоногова» открылась на вокзале в Ижевске

2025-01-22 09:20
Выставка «Фронтовой рисунок. Графика Петра Кривоногова» открылась на вокзале в Ижевске
Выставка графики «Фронтовой рисунок. Графика П. Кривоногова», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, открылась на вокзальном комплексе Ижевск Горьковской железной дороги.

В экспозиции представлены репродукции фронтовых рисунков выдающегося советского художника-баталиста Петра Кривоногова из коллекции Удмуртского музея изобразительных искусств.

Выставка расположена на втором этаже здания пригородного сообщения и будет работать до 31 марта 2025 года. Вход для всех желающих свободный.

Проведение различных художественных и исторических выставок на вокзальном комплексе Ижевск является одной из важных традиций в регионе. Местный вокзал считается «воротами» Удмуртии: именно с него многие гости начинают знакомство с республикой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

