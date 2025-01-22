Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Спрос на услугу хранения в автоматических камерах на вокзалах Забайкальской железной дороги в 2024 году вырос на 6,4%

2025-01-22 09:12
В 2024 году посетители вокзалов Забайкальской железной дороги воспользовались сервисом автоматических камер хранения 76,1 тыс. раз, что на 6,4% больше, чем за 2023 год.

Автоматизированные камеры хранения нового типа работают на 21 вокзале магистрали.

В прошлом году услуга была наиболее востребована на вокзалах станций Чита-2 (44,1 тыс. фактов оказания услуги, +1,2% к 2023 году), Благовещенск (17,2 тыс., +5,1%), Белогорск (3,9 тыс., +20,4%), Свободный (2,8 тыс., +31,6%) и Сковородино (1,6 тыс., +21,8%).

Услуга предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. Также действует гибкая система почасовой тарификации. Оплата осуществляется в том числе с помощью QR-кода, что исключает возникновение очередей и позволяет проводить операции бесконтактным способом. Чек направляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве клиента.

Для удобства посетителей автоматические камеры хранения располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Работа организована без выходных, круглосуточно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

