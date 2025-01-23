«Электричка болельщиков» Кострома – Ярославль совершит рейсы в январе, феврале и марте 2025 года

«Электричка болельщиков» Кострома – Ярославль совершит рейсы в январе, феврале и марте 2025 года

16:17

«Электричка болельщиков» от Костромы до Ярославля назначена в дни домашних матчей клуба «Локомотив» до конца хоккейного сезона 2024/2025 годов.

Электропоезд адаптирован для маломобильных пассажиров, а кабина и вагоны оформлены тематическими изображениями. Он следует из Костромы до Московского вокзала в Ярославле с двумя остановками – на станциях Нерехта и Сахареж.

27 января, 4, 6, 20, 25 февраля, 10, 14, 17 марта электричка отправится из Костромы в 16:40 и прибудет на Ярославль-Московский в 18:10, отправится с Ярославля-Московского в 22:25 и прибудет в Кострому в 23:52.

1 и 22 февраля электропоезд отправится из Костромы в 14:31 и прибудет на Ярославль-Московский в 15:56, отправится с Ярославля-Московского в 20:54 и прибудет в Кострому в 22:23.

Время отправления электрички в обратные рейсы из Ярославля может быть скорректировано в случае задержки матча.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в поезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.