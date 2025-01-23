В 2024 году Культурно-исторический комплекс Северной магистрали в Ярославле посетили более 7 тыс. человек

16:04

С января по декабрь 2024 года Культурно-исторический комплекс Северной железной дороги в Ярославле посетили более 7 тыс. человек, из них 3,5 тыс. – школьники и студенты, около 1 тыс. – дети до 7 лет.

В течение года в комплексе были открыты новые выставки. Они продемонстрировали посетителям значимые фотографии и удивительные экспонаты разной тематики: «80-летие снятие блокады Ленинграда», «Архитектурные жемчужины Северной железной дороги», «Женское лицо Северной» и др.

Культурно-исторический комплекс стал также местом проведения «Дня инноваций» и «Чемпионата профессионалов» ОАО «РЖД».

В рамках Года железнодорожных традиций было организовано познавательное мероприятие «Железная дорога детям», приуроченное ко Дню защиты детей, а также конкурс «Семейная реликвия», участники которого рассказывали о памятных вещах и традициях, передающихся по наследству. В октябре 2024 года в комплексе проходил фестиваль науки ЯрГУ им. П. Г. Демидова «За инженерами будущее», который объединил более 300 участников, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.