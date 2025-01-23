Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году Культурно-исторический комплекс Северной магистрали в Ярославле посетили более 7 тыс. человек

2025-01-23 16:04
В 2024 году Культурно-исторический комплекс Северной магистрали в Ярославле посетили более 7 тыс. человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по декабрь 2024 года Культурно-исторический комплекс Северной железной дороги в Ярославле посетили более 7 тыс. человек, из них 3,5 тыс. – школьники и студенты, около 1 тыс. – дети до 7 лет.

В течение года в комплексе были открыты новые выставки. Они продемонстрировали посетителям значимые фотографии и удивительные экспонаты разной тематики: «80-летие снятие блокады Ленинграда», «Архитектурные жемчужины Северной железной дороги», «Женское лицо Северной» и др.

Культурно-исторический комплекс стал также местом проведения «Дня инноваций» и «Чемпионата профессионалов» ОАО «РЖД».

В рамках Года железнодорожных традиций было организовано познавательное мероприятие «Железная дорога детям», приуроченное ко Дню защиты детей, а также конкурс «Семейная реликвия», участники которого рассказывали о памятных вещах и традициях, передающихся по наследству. В октябре 2024 года в комплексе проходил фестиваль науки ЯрГУ им. П. Г. Демидова «За инженерами будущее», который объединил более 300 участников, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru