Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году свыше 350 вагонов пригородных поездов на Октябрьской железной дороге были испорчены вандалами

2025-01-23 14:01
В 2024 году свыше 350 вагонов пригородных поездов на Октябрьской железной дороге были испорчены вандалами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по декабрь 2024 года на Октябрьской железной дороге граффитистами было испорчено 354 вагона пригородных поездов. Раскрашенные вагоны были сняты с рейсов и отправлены в депо для восстановления внешнего вида.

За прошлый год на территории магистрали зафиксировано 28 случаев обкидывания камнями поездов дальнего следования и пригородных поездов. Подобные хулиганские действия могут привести к повреждению стекол в вагонах и, тем самым, подвергают опасности пассажиров.

Кроме того, отмечены случаи повреждений сидений и дверей в электропоездах, линз путевых светофоров.

В 2024 году зафиксировано 350 актов вандализма в отношении имущества ОАО «РЖД». В результате ущерб составил почти 1,5 млн рублей.

Напомним: порча имущества компании влечет за собой административную, а также уголовную ответственность по статьям 213 «Хулиганство», 214 «Вандализм», 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» УК РФ. В прошлом году возбуждено 81 уголовное дело; 9 человек, уличенных ранее в правонарушениях, привлечены к уголовной ответственности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru