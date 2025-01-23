В 2024 году свыше 350 вагонов пригородных поездов на Октябрьской железной дороге были испорчены вандалами

В 2024 году свыше 350 вагонов пригородных поездов на Октябрьской железной дороге были испорчены вандалами

14:01

С января по декабрь 2024 года на Октябрьской железной дороге граффитистами было испорчено 354 вагона пригородных поездов. Раскрашенные вагоны были сняты с рейсов и отправлены в депо для восстановления внешнего вида.

За прошлый год на территории магистрали зафиксировано 28 случаев обкидывания камнями поездов дальнего следования и пригородных поездов. Подобные хулиганские действия могут привести к повреждению стекол в вагонах и, тем самым, подвергают опасности пассажиров.

Кроме того, отмечены случаи повреждений сидений и дверей в электропоездах, линз путевых светофоров.

В 2024 году зафиксировано 350 актов вандализма в отношении имущества ОАО «РЖД». В результате ущерб составил почти 1,5 млн рублей.

Напомним: порча имущества компании влечет за собой административную, а также уголовную ответственность по статьям 213 «Хулиганство», 214 «Вандализм», 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» УК РФ. В прошлом году возбуждено 81 уголовное дело; 9 человек, уличенных ранее в правонарушениях, привлечены к уголовной ответственности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.