Программные роботы в 2024 году помогли сэкономить сотрудникам Калининградской железной дороги более 200 тыс. часов рабочего времени

13:55

Более 200 тыс. часов рабочего времени помогли сэкономить программные роботы сотрудникам Калининградской магистрали в 2024 году, выполняя рутинные технические задачи.

Так, цифровые помощники успешно справляются с работой по формированию справок, сбору и обработке данных из разных информационных систем, подготовке и отправке отчетности. По словам IT-разработчиков, если раньше специалистам на выполнение таких операций требовалось несколько часов, то с внедрением роботов все делается в течение 3-4 минут. Новые цифровые инструменты помогают не только оптимизировать производственные бизнес-процессы, но и избежать человеческого фактора при работе с большим объемом числовых данных. Сэкономленное время и ресурсы сотрудники магистрали тратят на решение более сложных аналитических и управленческих задач, которые не под силу роботам.

Всего в период с 2021 по 2024 годы было создано более 40 программных роботов. Цифровых помощников регулярно совершенствуют, в том числе в части безопасности и защиты информации. Разработки IT-специалистов Калининградской магистрали тиражируются в других филиалах ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.