Горьковская магистраль запустит «Чайковский экспресс» в честь 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского

Горьковская железная дорога совместно с ППК «Содружество» возобновит курсирование пригородного туристического ретропоезда на паровой тяге «Чайковский экспресс». Мероприятие проходит в рамках развития внутреннего туризма и празднования 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Поезд будет курсировать с 5 по 9 и с 12 по 16 февраля 2025 года по маршруту Ижевск – Воткинск. Всего он совершит 10 рейсов и перевезет около 1,2 тыс. человек.

Состав будет отправляться из Ижевска в 08:37 и прибывать на станцию Воткинск в 09:53. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:55 и возвращаться в столицу Удмуртской республики в 18:15. Время указано местное.

«Чайковский экспресс» курсировал в тестовом режиме в октябре 2024 года. Первые рейсы подтвердили огромный интерес к музыкальному ретропутешествию. За 4 дня он перевез почти 500 человек. Мы приняли решение возобновить курсирование туристического поезда. Следующие рейсы планируются на апрель и июль», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В состав ретропоезда входит старинный паровоз Л-3095, выпущенный в 50-е годы прошлого века, и комфортабельные вагоны. В салоне вагонов, оформленных в духе дореволюционных составов, гостей встречают увлекательной театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. Проводники носят форму конца XIX века, а предметы для оформления подбирали у коллекционеров и в антикварных магазинах.

Туристы побывают в городе Воткинске, где будущий композитор провел детские годы и где начал формироваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе гостей ждет театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с ее территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором юный Петр Ильич учился музыке.

Кроме того, гости примут участие в мастер-классе по бальным танцам XIX века и прослушают романсы в живом исполнении. В программу тура также входит посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.