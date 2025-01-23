В 2024 году пассажиры вокзалов Московской железной дороги совершили более 26 тыс. звонков через видеотерминалы

11:33

В 2024 году пассажиры совершили 26261 звонок через видеотерминалы, установленные на крупных вокзалах Московской железной дороги и обеспечивающие обратную связь с сотрудниками ОАО «РЖД». При этом услугой получения информации через видеотерминалы воспользовались 114 иностранцев и 484 слабослышащих пассажира.

Большая часть – 16489 звонков – поступили от пассажиров московских вокзалов. Особой популярностью у пассажиров пользовались видеотерминалы на Казанском вокзале, откуда поступило 10285 звонков, Ярославском (1706) и Курском (1608) вокзалах.

Больше всего вопросов поступает через видеотерминалы в весенне-летние месяцы. Так, в мае прошлого года аппаратами воспользовались 2875 человек, в июне – 3585, в июле – 2969, в августе – 2482 пассажира.

Чаще всего людей интересовали вопросы наличия и стоимости билетов, изменения в расписании движения и путь отправления или прибытия поезда, а также возможность сделать пересадку, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.