Гости вокзала Нижний Новгород могут воспользоваться услугой сезонного хранения спортивного инвентаря

На территории железнодорожного вокзала Нижний Новгород доступна услуга сезонного хранения спортивного инвентаря. Услуга включает в себя прием, хранение и выдачу инвентаря на вокзальном комплексе.

В камеру хранения вокзала, расположенную на цокольном этаже здания, принимаются велосипеды, самокаты, сноуборды, тренажеры, сигвеи и палатки. В помещении соблюдается температурный режим, поддерживается комфортный уровень влажности воздуха для бережного хранения имущества.

Стоимость данной услуги – 500 рублей за один сезон. Зимний сезон длится с 1 октября по 31 марта, летний – с 1 апреля по 30 сентября.

В случае, если вещи на хранение приняты позднее даты начала периода, стоимость хранения за период остается неизменной.

Напомним, что на железнодорожном вокзале Нижний Новгород также доступны автоматические камеры хранения, отличительной особенностью которых является то, что плата взимается не за количество сданных мест багажа, а за пользование ячейкой. Таким образом, клиент имеет возможность разместить в одну ячейку несколько единиц ручной клади, а также самостоятельно определять период времени, на который он их оставляет, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.