Бесплатный Wi-Fi доступен более чем на 400 железнодорожных станциях и вокзалах

11:16

Проект оснащения беспроводным доступом в интернет вокзалов и станций реализуется ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеком» с 2015 года. Сегодня это крупнейшая в стране Wi-Fi сеть со сквозной авторизацией: к сервису подключено более 400 объектов железнодорожной пассажирской инфраструктуры. В 2024 году к бесплатной интернет-сети подключили 176 станций и вокзалов (132 объекта относятся к ведению Дирекции железнодорожных вокзалов, 44 – находятся под управлением Центральной дирекции пассажирских обустройств). В том числе теперь бесплатный Wi-Fi доступен на вокзалах Котлас-Южный, Нижневартовск, Лиски, станции Казань Аэропорт, станциях МЦД Новохохловская, Митьково и других.

Услуга с каждым годом становится все более популярной: в течение 2024 года ею воспользовались более 8,6 млн человек, что на 22% больше, чем годом ранее. К публичному Wi-Fi подключаются и те, кто перед посадкой в поезд проводит время в зале ожидания, и те, кто только прибыл, чтобы вызвать такси или посмотреть маршрут по карте города. Для доступа в интернет необходимо один раз пройти процедуру авторизации, и в дальнейшем в любой из локаций, где оказывается услуга, повторная авторизация не потребуется.

Всего в прошлом году посетители железнодорожных вокзалов и станций скачали через публичный Wi-Fi 3,2 тыс. ТБ (+28% к 2023 году). Лидеры по объему загруженного контента в 2024 году – Восточный вокзал Москвы (71,8 ТБ), вокзалы Адлер (59 ТБ) и Краснодар (53 ТБ). Активнее всего интернетом пользовались посетители вокзала Адлер (более 336 тыс. подключений), далее следуют столичные ТПУ Зеленоград-Крюково МЦД-3 (192 тыс. подключений) и Восточный (135 тыс. подключений).