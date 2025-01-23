Весной 2025 года из Пензы отправятся 3 тематических поезда

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-01-23 10:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Куйбышевской железной дороге в весенние месяцы 2025 года организуется курсирование трех тематических поездов, которые будут отправляться из Пензы. Путешествия состоятся в рамках проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний».

С 21 по 23 марта можно будет выбрать поездку в Казань, Свияжск или Йошкар-Олу, чтобы познакомиться с культурой и достопримечательностями республик Татарстан и Марий Эл.

11 апреля в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отправится тематический поезд в Волгоград. Обратно он прибудет 13 апреля. Пассажиров ждут экскурсии по самым известным туристическим локациям города-героя: памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, экспозиции «Оружие Победы», к монументу «Родина-мать зовет!» и др. Для школьников эта поездка пройдет в рамках проекта «Вагон знаний» с экскурсионной программой «Главный урок истории». В пути следования будут работать реконструкторы военно-исторического общества, которые расскажут ребятам о событиях Великой Отечественной войны.

С 16 по 18 мая тематический поезд свяжет Пензу с Самарой и Тольятти. Путешественники смогут выбрать одну из двух экскурсионных программ для знакомства с этими городами. Одна из них включает посещение уникального архитектурного комплекса Замка Гарибальди, расположенного на берегу Волги, вторая познакомит с основными достопримечательностями Самары и позволит посетить филиал Третьяковской галереи.

На время путешествия поезд становится для пассажиров настоящим «отелем на колесах». В комфортабельных вагонах есть все необходимое для поездки: кондиционеры, биотуалеты, зарядные устройства для смартфонов и многое другое.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

