На Приволжскую железную дорогу в 2024 году поступило 43 новых локомотива

09:42

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2024 году на ПривЖД поступило 43 новых локомотива.

Приписной парк эксплуатационного локомотивного депо Петров Вал пополнили 20 электровозов серии 2СЭ5К «Ермак», которые будут задействованы в грузовом движении.

В эксплуатационное локомотивное депо Саратов-Пассажирское поступило 3 тепловоза серии ТЭП70БС, предназначенных для ведения пассажирских составов.

В маневровой работе на железнодорожных станциях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях будут задействованы 20 новых тепловозов серии ТЭМ18ДМ.

В 2025 году обновление парка тягового подвижного состава на ПривЖД будет продолжено, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.