В Белгородской области обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок

2025-01-23 09:31
Начальник Юго-Восточной железной дороги Игорь Наталенко и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили перспективы развития пригородных и межобластных пассажирских перевозок.

По словам Вячеслава Гладкова, пассажирские поезда очень востребованы в регионе, и Белгородская область заинтересована в дальнейшем развитии маршрутов.

Игорь Наталенко отметил, что в ближайших планах Юго-Восточной железной дороги – повышение скорости пассажирских поездов на направлении Белгород – Москва и межобластных поездов Белгород – Воронеж проекта «Соединяя Черноземье».

В 2025 году продолжится реконструкция вокзала станции Белгород, где будет проведен капитальный ремонт пассажирской платформы № 2.

Также стороны обсудили вопросы профессиональной ориентации школьников на железнодорожные специальности и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

