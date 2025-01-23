В 2024 году Забайкальская железная дорога сэкономила свыше 315 млн рублей по программе энергосбережения

09:18

В 2024 году на Забайкальской железной дороге за счет реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности сэкономлено 298,3 тераджоулей топливно-энергетических ресурсов на общую сумму 315,6 млн рублей.

Всего за год было сэкономлено 47,9 млн киловатт/часов электроэнергии, 2,3 тыс. гигакалорий тепловой энергии, 2,5 тыс. тонн угля, 1,3 тыс. тонн дизельного топлива, 75,8 тонн бензина.

Экономия достигнута за счет повышения эффективности использования подвижного состава, внедрения новой техники и технологий, оптимизации различных производственных процессов, снижения непроизводительных потерь и других факторов. Для этого на предприятиях ЗабЖД проводятся энергоаудиты. В зависимости от их результатов реализуются различные мероприятия – перевод систем освещения на светодиодные источники, утепление зданий, замена устаревших оконных рам, обновление элементов систем отопления и др.

Кроме того, на Забайкальской железной дороге активно используется технология рекуперации – возврат электроэнергии в контактную сеть при движении поездов. В 2024 году было возвращено в контактную сеть более 550 млн киловатт/часов электроэнергии.

Рекуперативное торможение – торможение тяговыми двигателями электроподвижного состава, при котором они переводятся в генераторный режим. Механическая энергия движения поезда при этом превращается в электрическую энергию, которая возвращается в контактную сеть.

Все указанные мероприятия позволяют снизить общую энергоемкость перевозочного процесса и сократить сопутствующие расходы магистрали на обеспечение своей работы. Кроме того, это дает возможность уменьшить воздействие на окружающую среду, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.