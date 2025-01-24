На Октябрьской магистрали в 2024 году отремонтировали 58 объектов пассажирской инфраструктуры

На Октябрьской магистрали в 2024 году отремонтировали 58 объектов пассажирской инфраструктуры

15:32

В 2024 году на полигоне Октябрьской железной дороги отремонтировано 58 объектов пассажирской инфраструктуры.

За год выполнен ремонт 43 пассажирских платформ, из них на 27 платформах – на станциях Клин, Подсолнечная, Поварово, Поваровка, Покровка, Головково, Стреглово, Окуловка, Шушары, Проспект Славы, Детскосельская, Воздухоплавательный Парк, Малая Вишера, Тосно, Крюково, Останкино – выполнена замена дефектных элементов и ремонт покрытия.

На 8 платформах – на станциях Химки, Молжаниново, Новоподрезково, Подрезково, Фирсановская – обновлены полосы безопасности, на 8 платформах – на станциях Сортировочная им. В. Н. Морозова, Калязин, Пудость, Парковая, Рускеала, Суда – произведен комплексный ремонт, заменены покрытие и малые архитектурные формы.

Кроме того, в 2024 году произведен ремонт на 6 малых вокзалах. На станции Подсолнечная обновлен фасад, отремонтирована входная группа, турникетный зал и кровля, на станции Дорошиха обновлен фасад, зал ожидания и отмостка.

Также обновлен фасад вокзала города Зеленогорск и отремонтирован туалет для маломобильных пассажиров. На вокзале в городе Тосно отремонтировано напольное покрытие, на станции Сосново произведена замена водосточной системы, ремонт фасада и цоколя. На вокзале города Волхов отремонтированы верхний и второй ярус башни, балюстрада, система отопления, а также обновлена покраска фасада.

Отремонтированы 4 павильона – на станциях Татьянино, Детскосельская, Сортировочная им. В. Н. Морозова.

В прошлом году проводились работы на двух мостах: на станции Малая Вишера заменено ограждение, восстановлено покрытие и сходы, на станции Сходня восстановлено окрашивание, отремонтировано покрытие и сходы.

Кроме того, отремонтированы 4 тоннеля: на станции Броневая заменена обшивка тоннеля и устройство водоотводных лотков, произведен ремонт освещения, на станции Зеленогорск заменена обшивка тоннеля и система освещения. В Павловске заменили обшивку тоннеля, систему освещения, устройство водоотводных лотков, а на станции Останкино поменяли обшивку тоннеля и системы освещения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.