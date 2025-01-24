В 2024 году 934 сотрудника Октябрьской железной дороги получили корпоративную поддержку в рамках программ улучшения жилищных условий

В 2024 году для погашения части затрат на оплату процентов по ипотечным субсидируемым кредитам сотрудников Октябрьской железной дороги было направлено 127 млн рублей.

Работникам, у которых в период оплаты задолженности по приобретенным с корпоративной поддержкой жилым помещениям родились дети, выплачены безвозмездные субсидии на сумму 10 млн рублей.

Также в соответствии с инвестиционной программой «Строительство технологического жилья» завершено строительство 16-квартирного жилого дома в Новгородской области.

Отметим, что оказание корпоративной поддержки для улучшения жилищных условий работников является одним из направлений социальной политики РЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.