В 2024 году на вокзалах Свердловской железной дороги помощь в сопровождении получили более 21 тыс. маломобильных пассажиров

2025-01-24 14:48
Свердловская магистраль уделяет особое внимание услугам сопровождения маломобильных пассажиров на вокзалах: более 21 тыс. граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения получили специализированную помощь в 2024 году (+10% к предыдущему году). Услуга помощи и сопровождения чаще всего была востребована на вокзалах Екатеринбург (обработано более 7,5 тыс. заявок), Тюмень (более 5 тыс.) и Пермь-2 (2,3 тыс.).

РЖД последовательно формируют на объектах пассажирского комплекса безбарьерную доброжелательную среду, развивают сервисы, открывают на вокзалах специализированные залы ожидания. В прошлом году они появились в Екатеринбурге и Ишиме. На 2025 год запланировано открытие современных залов ожидания для маломобильных пассажиров в Тюмени, Ялуторовске и Кунгуре.

Каждое такое пространство выполнено по индивидуальному проекту, но в едином стиле. Оснащение продумано так, чтобы учесть потребности граждан с разными ограничениями по здоровью. Имеются удобные места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске, индукционное оборудование и кнопка вызова персонала, справочные терминалы, которые позволяют получить видеоконсультацию специалиста, в том числе на русском жестовом языке.

При планировании поездки такой пассажир может обратиться в Центр содействия мобильности. Ему на безвозмездной основе окажут помощь в сопровождении по вокзальным комплексам, включая привокзальную территорию, кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт и санитарно-бытовые помещения, помогут с багажом, посадкой и высадкой из вагона. Заявку можно оставить по тел.: 8 (800) 775-00-00 и на сайте РЖД в разделе «Маломобильным пассажирам».

В поездах дальнего следования ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе (за счет приобретения новых и модернизации существующих). Их конструкция позволяет пассажиру передвигаться на кресле-коляске: предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличена площадь тамбурной зоны и проходов, оборудованы более широкие двери, в том числе в санитарную комнату. Для слабовидящих пассажиров информация в вагоне продублирована шрифтом Брайля.

В 2024 году в специализированные купе для инвалидов поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») на полигоне СвЖД было оформлено свыше 18 тыс. билетов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

