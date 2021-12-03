Пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией возобновится с 12 декабря поездами «Аллегро»

19:01

В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 3422 от 2 декабря 2021 года, возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией.

С 12 декабря после длительного перерыва в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки. Ежедневно они будут курсировать пока только двумя парами по следующему расписанию:

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Хельсинки

День отправления Номер поезда Время отправления Время прибытия Ежедневно, кроме воскресений, 25/12 и дат с 1 по 9 января 781 06:40 09:10 Ежедневно 785 15:30 18:00 По воскресеньям, 25/12 и с 1 по 9 января 783 11:30 14:00

Хельсинки –Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)

Ежедневно, кроме воскресений, 25/12 и дат с 1 по 9 января 782 06:17 10:47 Ежедневно 786 14:57 19:27 По воскресеньям, 25/12 и с 1 по 9 января 784 09:57 14:37

При этом в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-финляндском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки пассажиров будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. Перед посадкой в поезд пассажирам будет произведен замер температуры бесконтактным способом, а в течение всей поездки им будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Также, согласно Постановлению главного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 17.11.2021 № 8, гражданам Финляндии, въезжающим на территорию России, необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а в пути следования заполнить анкету установленного образца и передать работнику поездного персонала.

Граждане России, прибывающие из Финляндии, после приобретении билета должны заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В течение 72 часов со дня прибытия им необходимо будет пройти ПЦР-тест (кроме вакцинированных против COVID-19 в течение последних 12 месяцев (наличие QR-кода)) или перенесших заболевание в последние 6 месяцев и разместить результаты/информацию о перенесенном заболевании или вакцинации на портале ЕПГУ. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Въезжающие на территорию Финляндии пассажиры должны предоставить справку о прохождении вакцинации одобренной в Финляндии вакциной (со списком можно ознакомиться на сайте THL). В остальных случаях необходимость пересечения границы будет оцениваться в каждом конкретном случае в рамках пограничного контроля. Так, вернуться в Финляндию, а также проследовать транзитом в другие страны ЕС и Шенгенские страны или осуществить транзит через них могут граждане Финляндии и члены их семей, проживающие в Финляндии граждане стран ЕС и Шенгена, а также члены их семей, граждане третьих стран, проживающие в Финляндии на основании вида на жительство, граждане Великобритании и члены их семей, проживающие в Финляндии.