ОАО «РЖД» закупило 562 новых локомотива в 2024 году

2025-01-24 13:54
ОАО «РЖД» закупило 562 новых локомотива в 2024 году
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году ОАО «РЖД» направило на обновление тягового подвижного состава 137,7 млрд рублей. На сеть железных дорог поступило 562 локомотива. Все они – отечественного производства.

В структуре закупок – 336 электровозов, в том числе 303 грузовых: 2ЭС5К – 108 единиц, 3ЭС5К – 69 единиц, 4ЭС5К – 14 единиц, 3ЭС5С – 2 единицы, 2ЭС6 – 60 единиц, 3ЭС6 – 50 единиц. Для вождения пассажирских поездов закуплено 12 электровозов ЭП1М и 21 – ЭП2К.

Объем поставок тепловозов составил 226 единиц, в том числе 4 пассажирских тепловоза ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов, наряду с машинами 2ТЭ25КМ (18 единиц), уже работающими в том числе на БАМе, на участках со сложным профилем пути, пополнили 23 новых имортозамещенных локомотива серии 3ТЭ28.

Объем закупок маневровых тепловозов составил 181 единицу, в том числе 175 машин самой массовой серии ТЭМ18ДМ. Кроме того, закуплено 6 маневровых локомотивов ТЭМ23 с двухдизельной силовой установкой, обеспечивающей экономию топлива до 30%.

