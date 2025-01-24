Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экологическую лабораторию Калининградской магистрали оснастили современным оборудованием для исследований проб воды, воздуха и отходов

2025-01-24 12:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Экологическую лабораторию Калининградской железной дороги оснастили приборами контроля и измерения концентрации вредных веществ в атмосфере, отходах и воде, а также другим специализированным оборудованием.

Всего в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» было приобретено 5 единиц отечественного оборудования нового поколения, позволяющего в разы увеличить скорость и точность исследований.

В перечень компетенций лаборатории, подтвержденных Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), включены более 60 различных работ. В 2024 году на базе лаборатории выполнено свыше 6 тыс. исследований, в том числе проанализировано более 600 проб воздуха, 2 тыс. проб воды и 90 образцов почвы.

В прошлом году экологический мониторинг и выработанные специалистами Центра охраны окружающей среды рекомендации помогли добиться снижения количества выбросов в атмосферу: от стационарных источников – на 8,6%, от передвижных – на 5,7% к уровню 2023 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

