Горьковская железная дорога повышает эффективность взаимодействия с бизнес-партнерами

Руководство Горьковской магистрали провело рабочую встречу с крупнейшими грузоотправителями, расположенными в границах магистрали, по вопросам взаимодействия на рынке транспортных услуг. В нем также приняли участие представители министерств транспорта и дорожного хозяйства Республик Татарстан и Марий Эл, а также Торгово-промышленной палаты РТ.

Спикерами мероприятия, которое состоялось в столице Татарстана, выступили заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов, представители Казанского агентства фирменного транспортного обслуживания и Горьковской дирекции терминально-складского комплекса.

Участники обсудили вопросы взаимодействия и перспективы грузовых перевозок на 2025 год. Партнеры озвучили о планируемых объемах перевозки грузов и направлении грузопотоков на текущий год.

«Это эффективная площадка для общения, способствующая конструктивному диалогу с бизнес-сообществом. Большинство клиентов пересматривают возможность перебалансировки своего предприятия, ищут варианты импортозамещения, перезаключают контракты на поставку продукции, меняют логистику. Ситуация с изменением международного рынка стоит под пристальным контролем у ОАО «РЖД», что позволяет объединить экспедиторов, грузоотправителей и в кратчайшие сроки пересмотреть логистические схемы. Мы нацелены на выявление острых вопросов и их оптимального решения», – заключил Александр Черемнов.

Заместитель начальника Горьковской магистрали подвел итоги грузовой деятельности Горьковской магистрали в 2024 году. По его словам, объем отправленных грузов по ГЖД в Татарстане составил 1,4 млн тонн, Республике Марий Эл – 812,3 тыс. тонн, Чувашской республике – 472,3 тыс. тонн.

«С уверенностью можно сказать, что сохранение объемов грузоперевозок достигнуто за счет четко выстроенной системы клиентоориентированности», – подчеркнул Александр Черемнов.

Особое внимание было уделено возможностям новых цифровых услугах и сервисах компании для грузоотправителей, в том числе торговой площадки «РЖД Маркет». Отметим, что здесь уже зарегистрировано 43 предприятия в границах ГЖД. Стороны ознакомились с изменениями в нормативных документах, субсидиях, льготах, мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.

По мнению начальника Агентства фирменного и транспортного обслуживания Елены Ашаевой, новые сервисы нацелены на повышение качества обслуживания предприятий, позволяют грузоотправителям оптимизировать логистическую составляющую и сократить транспортные расходы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.