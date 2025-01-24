Начальник Западно-Сибирской железной дороги и губернатор Томской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

22 января 2025 года в Томске начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай и губернатор Томской области Владимир Мазур подписали новое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Томской областью на 2025 – 2030 годы. Соглашение предусматривает сотрудничество в развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории региона, реализацию экологических, природоохранных мероприятий и другие направления.

Александр Грицай сообщил, что за последние 5 лет в реализацию значимых проектов на территории Томской области «Российские железные дороги» инвестировали 735 млн рублей.

«В основе нашего взаимодействия – системное улучшение транспортного обслуживания населения и предприятий региона, – сказал начальник ЗСЖД. – Так, у томичей появилась возможность с комфортом добраться до Новосибирска и обратно на скором поезде «Томский экспресс». На маршруте курсирует новый подвижной состав серии ЭП2Д. Такой же современный электропоезд был введен в эксплуатацию на участке Томск 2 – Тайга».

Кроме того, в конце 2024 года на вокзале Томск-2 открылся зал ожидания Центра содействия мобильности, оборудованный для людей с ограниченными возможностями.

«Еще одно важное направление взаимодействия – обеспечение грузовых перевозок. За прошедшие 5 лет железная дорога перевезла 15,5 млн тонн грузов предприятий региона. Вместе с партнерами-грузоотправителями мы выстраиваем новую логистику и развиваем транспортные коридоры – «Север – Юг», в Среднюю Азию, Китай и туда, где востребована продукция региона», – отметил Александр Грицай.

Губернатор Владимир Мазур отметил, что за прошедший 2024 год железной дорогой в дальние поездки отправлялись почти 300 тыс. пассажиров из Томской области, еще почти 400 тыс. пользовались пригородными поездами.

«Это востребованные нашими жителями направления из Томска в Москву, Новокузнецк, Бийск, Асино, Тайгу, беспересадочные вагоны до Владивостока и, конечно, поезда в курортные Анапу и Адлер, – отметил губернатор. – Грузовыми составами по своим маршрутам отправилось более 2,3 млн тонн грузов. Сегодня мы в Томской области реализуем ряд крупных инвестиционных проектов в разных отраслях, и эта работа немыслима без развитой железнодорожной инфраструктуры».

Глава региона подчеркнул, что Томская область и «РЖД» давно и тесно сотрудничают в сфере внедрения инноваций. За 5 лет томские предприятия и компании подготовили почти сотню предложений для холдинга.

После подписания соглашения Александр Грицай и Владимир Мазур вручили награды томским железнодорожникам по итогам работы в 2024 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.