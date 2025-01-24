Спрос на туристические маршруты пригородных поездов в Омской области в 2024 году вырос почти вдвое

12:26

В 2024 году компания АО «Омск-пригород» перевезла по туристическим маршрутам более 10 тыс. пассажиров. Это в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году. Во время рейсов для пассажиров провели 180 экскурсий.

Также в 2024 году пригородная компания представила 3 новые туристические программы – «На лыжню в Калачинск», экскурсионный маршрут для любителей театрального искусства «В гости к «Сказке» и экотур «Молочные реки», где пассажиры посещают ферму и прогуливаются по дендропарку.

Всего для туристов, путешествующих на пригородных поездах Омской области, организовано 10 экскурсионных программ разной направленности, в том числе комбинированные сплавы на байдарках и сапбордах по реке Омь, конные прогулки в Алонском, культурно-исторические туры, например, «Станция Любинская в судьбе Николая II».

Участие в интерактивах позволяет путешественникам, в числе которых много детей и подростков, лучше узнать историю страны и родного края, зарядиться положительными эмоциями.

Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании, по тел.: (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.