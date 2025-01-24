В 2024 году продажи билетов на пригородные поезда Восточно-Сибирской магистрали через мобильное приложение выросли в 1,5 раза

В 2024 году на пригородные поезда, курсирующие в границах Восточно-Сибирской железной дороги, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» было продано свыше 354 тыс. билетов. Это в 1,5 раза больше показателя 2023 года.

На поезда дальнего следования пассажиры приобрели 1 млн 746 тыс. электронных билетов. Доля онлайн-продаж выросла на 6,9%.

Всего в 2024 году на ВСЖД через интернет оформлено 2 млн 100 тыс. проездных документов.

Получить больше информации о курсировании поездов и приобрести электронные билеты можно на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, что в июне 2024 года для удобства пассажиров была запущена услуга «Лист ожидания». Она дает возможность купить билет на поезд, места в котором уже распроданы, если кто-то отказался от поездки или в составе поезда появились дополнительные вагоны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.