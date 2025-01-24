Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Налоговые выплаты Юго-Восточной железной дороги в 2024 году составили 4,8 млрд рублей

2025-01-24 10:42
Налоговые выплаты Юго-Восточной железной дороги в 2024 году составили 4,8 млрд рублей
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году ЮВЖД перечислила в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды 4,8 млрд рублей налогов и взносов, в том числе в Воронежской области – 2,4 млрд рублей, в Белгородской области – 849,3 млн рублей, в Тамбовской области – 775,3 млн рублей, в Липецкой области – 771,7 млн рублей.

Юго-Восточная железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах магистрали, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru