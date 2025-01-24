Налоговые выплаты Юго-Восточной железной дороги в 2024 году составили 4,8 млрд рублей

10:42

В 2024 году ЮВЖД перечислила в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды 4,8 млрд рублей налогов и взносов, в том числе в Воронежской области – 2,4 млрд рублей, в Белгородской области – 849,3 млн рублей, в Тамбовской области – 775,3 млн рублей, в Липецкой области – 771,7 млн рублей.

Юго-Восточная железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах магистрали, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.