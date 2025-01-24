В 2024 году Свердловская магистраль разработала 43 новых ускоренных маршрута по запросам грузоотправителей

10:19

В январе – декабре 2024 года по запросам грузоотправителей Свердловская железная дорога разработала 43 новых маршрута (в том числе 31 – «контейнерный») для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт, а их общее количество достигло 239. Объем грузоперевозок по расписанию на СвЖД по итогам 2024 года превысил 17,5 млн тонн.

Повышенным спросом у грузоотправителей СвЖД пользуются ускоренные контейнерные сервисы. Так, по запросу крупного нефтехимического холдинга организована доставка продукции по расписанию контейнерными поездами повышенной длины (100 вагонов) из Тобольска во Владивосток (далее морским путем в Китай). Для этого была разработана технология формирования длинносоставных поездов на путях необщего пользования у грузоотправителя, согласовано и утверждено расписание.

Также отправка 100-вагонных контейнерных «экспрессов» налажена со станции Аппаратная в Екатеринбурге назначением на станции Хабаровск-2, Мыс Астафьева и Мыс Чуркин. Для холдинга РЖД формирование поездов повышенной длины (в том числе контейнерных) является эффективным технологическим решением для увеличения провозных способностей Восточного полигона железных дорог.

По запросам клиентов магистраль разрабатывает альтернативные маршруты доставки продукции на Восток. К примеру, организована ускоренная доставка минеральных удобрений в составе контейнерных поездов со станции Березники-Сортировочные в Китай через станцию Карталы (ЮУЖД) и территорию Казахстана.

На основе технологии перевозки грузов по ускоренному графику СвЖД развивает и транспортные продукты, ориентированные на предприятия малого и среднего бизнеса. Так, сервис «Грузовой экспресс» позволяет на опорных станциях включать вагоны нескольких грузоотправителей в состав регулярных поездов, курсирующих по расписанию. В январе – декабре прошлого года отправлено 3,1 тыс. «сборных» грузовых экспрессов по 58 направлениям, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.