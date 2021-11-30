Поезд «Жемчужина Кавказа» стал победителем премии «Сделано в России-2021»

15:41

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» по результатам голосования стал победителем премии «Сделано в России-2021» в номинации «Путешествия. По России с любовью». Организатором премии выступил журнал «Сноб», а партнером номинации стал Ростуризм.

Среди тысячи заявок редакция журнала, члены клуба и читатели выбирали проекты, которые расширяют представление о том, чем живет Россия. В течение месяца все желающие могли проголосовать за понравившийся проект в каждой из десяти номинаций и оценить его преимущества.

Продолжительность тура – неделя. Маршрут поезда проходит через Новороссийск, Кисловодск, Грозный, Дербент и Волгоград. Туристы смогли за одну поездку увидеть уникальные места юга России: курорты и термальные источники Черноморского побережья и Северного Кавказа, винодельни Абрау-Дюрсо, глубочайший в Европе Сулакский каньон, древнюю крепость Дербента, историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде и многие другие.

Круизный туристический поезд «Жемчужина Кавказа» курсировал с 1 мая по 11 сентября и пользовался большой популярностью у туристов. За это время в путешествие на нем отправилось более 3 тыс. человек.

В состав поезда были включены комфортабельные вагоны класса «Люкс», СВ и купе. Для пассажиров работали вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно было заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов.