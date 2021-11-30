Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд «Жемчужина Кавказа» стал победителем премии «Сделано в России-2021»

2021-11-30 15:41
Поезд «Жемчужина Кавказа» стал победителем премии «Сделано в России-2021»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» по результатам голосования стал победителем премии «Сделано в России-2021» в номинации «Путешествия. По России с любовью». Организатором премии выступил журнал «Сноб», а партнером номинации стал Ростуризм.

Среди тысячи заявок редакция журнала, члены клуба и читатели выбирали проекты, которые расширяют представление о том, чем живет Россия. В течение месяца все желающие могли проголосовать за понравившийся проект в каждой из десяти номинаций и оценить его преимущества.

Продолжительность тура – неделя. Маршрут поезда проходит через Новороссийск, Кисловодск, Грозный, Дербент и Волгоград. Туристы смогли за одну поездку увидеть уникальные места юга России: курорты и термальные источники Черноморского побережья и Северного Кавказа, винодельни Абрау-Дюрсо, глубочайший в Европе Сулакский каньон, древнюю крепость Дербента, историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде и многие другие.

Круизный туристический поезд «Жемчужина Кавказа» курсировал с 1 мая по 11 сентября и пользовался большой популярностью у туристов. За это время в путешествие на нем отправилось более 3 тыс. человек.

В состав поезда были включены комфортабельные вагоны класса «Люкс», СВ и купе. Для пассажиров работали вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно было заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru