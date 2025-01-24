Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники представили концепцию туризма для регионов Дальнего Востока

2025-01-24 09:27
В ходе рабочей встречи с представителями министерства туризма Хабаровского края, управления международных связей администрации Хабаровска и туристических операторов Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская кампания» представил планы развития железнодорожного туризма в регионе.

С начала 2025 года на Дальневосточной магистрали уже запущены 2 новые программы в рамках образовательного проекта «Вагон знаний» для школьников: «Вагон знаний» в столице БАМа» и «Путешествие в страну РЖД».

Железнодорожники намерены увеличивать количество маршрутов «отелей на колесах». При поддержке правительства Хабаровского края и во взаимодействии с региональными туроператорами запланирована разработка железнодорожных путешествий по Байкало-Амурской магистрали, круизных туров от Японского моря до озера Байкал и других перспективных маршрутов.

На Дальневосточной железной дороге уже реализуются такие проекты, как «Лыжная стрела. В Холдоми», «Комсомольский экспресс» с посещением Комсомольска-на-Амуре и озера Амут, «Просто космос» – поездка в Амурскую область на космодром «Восточный», а также «Владивостокские истории» с экскурсиями в столице ДФО.

Ознакомится с программами туров и оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

